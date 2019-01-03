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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الجامعة الإسلامية

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الجامعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=675982
المناطق - جدة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي يرافقه عددٌمن وكلاء الجامعة.
واطلع الأمير خالد الفيصل على مشروع الجامعة الإسلامية الذي يحمل عنوان “بالسعودي الفصيح” والمُهتم بتوثيق ونشر الكلمات اللهجية السعودية ذات الأصل الفصيح، وذلك في إطار عناية الجامعة بنشر اللغة العربية وتعليمها وحفظ التراث السعودي الأصيل، كما استمع سموه إلى نبذة عن برامج الجامعة وجهودها في نشر العلم الشرعي، والعلوم الأخرى التي تعزز قيم التسامح والاعتدال، وعنايتها باللغة العربية وتعليمها ونشر ثقافتها عبر طلابها الذين يمثلون 200 بلد وإقليم من مختلف أنحاء العالم.
وتخلل اللقاء عرضٌ قدمه الدكتور المرزوقي؛ عن مسيرة الجامعة وخريجيها حول العالم الذين تجاوز عددهم 74 ألف طالب خلال 59 عاما، إضافة لمهرجان “الثقافات والشعوب” بوصفه أحد برامج الجامعة النوعية والهادف لتعزيز احترام الثقافات.

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