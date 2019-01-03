احدث الأخبار

نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال
أبرز المواد
 عسير بين الصبر والوفاء
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف
أبرز المواد
 أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير
أبرز المواد
 المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الجامعة الإسلامية
أبرز المواد
 البشير : الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة ولكننا نعرف الطريق
أبرز المواد
 انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا
أبرز المواد
 النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)
أبرز المواد
 نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه
أبرز المواد
نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال

نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال

أبرز المواد
عسير بين الصبر والوفاء

عسير بين الصبر والوفاء

أبرز المواد
الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف

الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف

أبرز المواد
أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين

أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين

أبرز المواد

كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير

كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=675988
الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
إخواني أهالي منطقة عسير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أمابعد :
أشكركم على مشاعركم الفياضة والأحاسيس العميقة والعواطف النبيلة التي عبرتم عنها تجاهي منذ أن توليت شرف خدمتكم على مدى سنوات مضت .

وأحمد الله الذي وفقني وزملائي في إمارة منطقة عسير وفي مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق شيء من طموحاتكم الكبيرة والكثيرة.

وأشهد الله أنني بذلت كل مافي وسعي لخدمة المكان والإنسان وتحقيق العدالة وتكريس النزاهة وشمولية التنمية وتقدير الكبار والعطف على الصغار ، مستشعرا مخافة المولى عز وجل أولا ، ثم المسؤولية الجسيمة التي كانت على عاتقي ، وواضعا نصب عيني القسم العظيم الذي أديته في مستهل مشواري بأن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص .

ولن ينسى التاريخ مواقفكم العظيمة والمشرفة في تعزيز تلاحمنا الوطني ، وحرصكم على الأمن والاستقرار  والبناء والنماء، والدفاع عن حدود بلادنا من المعتدين ، وتقديم الكثير من أبناءكم شهداء – بإذن الله – فداء للدين والدولة .

كما أبارك لكم تعيين أخي العزيز والغالي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، والذي أشهد له بالإدارة والإرادة والعمل المنجز الطموح لتحقيق الهدف .

وأجزم أن الفترة القصيرة التي جمعتنا داخل أروقة إمارة منطقة عسير كانت كفيلة وشاهدة على اهتمامه وحرصه وتفانيه لخدمتكم والعمل من أجلكم امتثالا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

دعواتي للجميع بالصحة والعافية والمزيد من التوفيق والنجاح لخدمة المنطقة التي تحتل مساحة كبرى في قلبي وعقلي وتستحق الكثير والكثير لتتبوأ المكانة التي تليق بها على خارطة الوطن الكبير .

أدام الله قائد مسيرتنا ملك الحزم والحسم والعزم ، وسمو ولي عهده النادر المبادر .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أخوكم :
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال

نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال
عسير بين الصبر والوفاء

عسير بين الصبر والوفاء
الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف

الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*