“التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

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http://almnatiq.net/?p=675991
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة التعليم عن الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل الخارجي لعام 1439/ 1440هـ، مبينة أنه سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

وبحسب الجدول الذي نشرته الإدارة العامة لشؤون المعلمين، فإن إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي سيبدأ في 21 جمادى الأولى، وسيتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل في 2 جمادى الآخرة.

وأوضح الجدول أنه سيتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي في 7 رجب، وفي نفس اليوم يتم فتح باب الاعتراض إلكترونياً على النتيجة ويستمر ذلك حتى 17 رجب.

وأبان أن إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي على النظام في 13 شعبان، وسيتم في نفس اليوم فتح باب الاعتراض على النتيجة، ويستمر ذلك حتى 23 شعبان، حيث ستعتمد بعدها نتيجة الحركة وإخلاء الطرف في 25 شعبان.

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