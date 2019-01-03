أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين

الجوف - محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، اجتماعاً بمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء قدموا التهنئة لسموه بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، داعين الله أن يعين سموه لخدمة المنطقة وأهلها وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال المنسق الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة, استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأوضح الحموان أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها.

وأبان أن سمو أمير المنطقة شدّد على أهمية العمل الجاد والمخلص من الجميع والتعاون المثمر بين المحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام، منوهاً بحرص سموه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية