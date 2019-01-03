احدث الأخبار

أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير
أبرز المواد
 المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الجامعة الإسلامية
أبرز المواد
 البشير : الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة ولكننا نعرف الطريق
أبرز المواد
 انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا
أبرز المواد
 النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)
أبرز المواد
 نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه
أبرز المواد
 اليمن والسعودية والإمارات: الحوثي لم يلتزم بوقف النار
أبرز المواد
 ترمب يسخر من الهند لتبرّعها بمكتبة عامّة لأفغانستان
أبرز المواد
 “حسين ” ضيف جديد في منزل عاطف حسين
مجتمع المناطق
أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين

أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين

أبرز المواد
“التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

“التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

أبرز المواد
كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير

كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير

أبرز المواد
المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة

المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة

أبرز المواد

أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين

أمير الجوف يجتمع بمحافظي المحافظات ويؤكد على تلمس احتياجات المواطنين
http://almnatiq.net/?p=675993
الجوف - محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، اجتماعاً بمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.
وفي بداية اللقاء قدموا التهنئة لسموه بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، داعين الله أن يعين سموه لخدمة المنطقة وأهلها وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
وقال المنسق الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة, استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله  -.
وأوضح الحموان أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها.
وأبان أن سمو أمير المنطقة شدّد على أهمية العمل الجاد والمخلص من الجميع والتعاون المثمر بين المحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام، منوهاً بحرص سموه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية

روابط ذات صلة

“التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

“التعليم” تعلن الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات
كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير

كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير
المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة

المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*