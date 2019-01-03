الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف

الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة الذين قَدِموا للسلام على سموه وتهنئته بالأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف.

وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير فيصل بن نواف بهم، منوهاً بالجهود الأمنية التي يقومون بها لحفظ الأمن بالمنطقة سواء على الحدود، أو في داخل المدن والمحافظات والمراكز، مستشعراً الدور الهام الذي يقومون به في سبيل راحة المواطنين والمقيمين وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله -.

ودعا سموه الله أن يحفظ أمن بلادنا وحكومتنا الرشيدة من كل مكروه، وأن يكون عند حسن تطلعات ولاة الأمر في خدمة المنطقة، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، للحفاظ على أمن الوطن .