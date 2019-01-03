عسير بين الصبر والوفاء

إن المتابع يدرك الجهد الكبير الذي بذله الأمير تركي بن طلال منذ تعينيه نائباً لأمير منطقة عسير، لدراسة الواقع واستثمار الممكن في محاولات لتعزيز التنمية في عسير ، ومع أننا ندرك حجم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة للمنطقة ونعلم الجهود المبذولة سابقاً لتجاوزها على مر العقود الخمسة الماضية ، إلا أن المتطلبات تغيرات والبنى القائمة تآكلت والطموحات لدى المواطن العسيري ارتفع سقفها انسجاماً مع وعود الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠ .
إن تحقيق التنمية ليس عصياً -بتوفيق الله- على من حمل قوة الإرادة ووضوح الغاية وتوجيه المال في اتجاهه الصحيح، علاوة على الدعم الكبير الذي يحظى به كل مسؤول من القيادة الرشيدة ، فالأمر يحتاج إلى رؤية ثم رويّة وحكمة وحزم في إدارة ملفات التنمية وترتيب أولوياتها وفقاً للمتاح واستغلالاً لتلك الميز النسبية للمنطقة والموازنات المخصصة؛ فالتعامل مع الوزراء في الوزارات الخدمية يحتاج لصبر ومصابرة وإقناع وإصرار على انتزاع -نعم انتزاع- المشروعات التنموية المهمة ، فالطرق السريعة غير موجودة ليس في منطقة عسير فحسب، بل في المنطقة الجنوبية على اتساعها واهميتها وحجم عدد سكانها، فلا طرق سريعة (عدا بعض المزدوجة) تربط المنطقة بالمناطق الأخرى ، ناهيك عن سكة الحديد الذي توقف امتداد جسورها نحو الجنوب ، وهناك توسعة وتطوير مطار أبها المتوقفة؛ ولا يحقق ذلك أهداف الجذب السياحي ولا يخدم سكان المنطقة ، والمدينة الطبية هي الأخرى قلصت مرافقها وتعثر البناء فيها بشكل ملحوظ، وهذه جامعة الملك خالد ومرافقها تعاني من البطء الشديد في التنفيذ وكذا توسعة الطرق المؤدية إليها لا حراك بها … ومشروعات السياحة البحرية، الرافد المهم للسياحة العسيرية، لم تر النور بعد على الرغم مما نسمع من مشروعات بحرية عملاقة ! ، ناهيك عن شبكة الطرق الداخلية مثل طريق السودة وعقبة شعار المتهالكة وعقبة ضلع وانعدام رديفها … وغيرها كثير !
*عضو مجلس الشورى سابقاً
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