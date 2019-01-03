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نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال

نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال
http://almnatiq.net/?p=676006
جازان - فضة آل عطيف
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، الموقع الإلكتروني للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال.
واستمع سموه خلال التدشين لشرح مفصل من رئيس مجلس ادارة الجمعية عبدالمحسن بن محمد الحمدي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها عبر مقرها الرئيسي بمحافظة الطوال ومكتب الإشراف التابع لها بمركز الموسم, من خلال “55” حلقة لتحفيظ القرآن الكريم يشرف عليها “10” مشرفين ومشرفات, ويدرس بها “1725” طالباً وطالبة يتلقعون تعليمهم على يد “55” معلم ومعلمة, وبلغ عدد حفظة كامل كتاب الله الكريم بها 67 حافظاً وحافظة.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين موقع الجمعية وما استمع إليه خلال التدشين, منوهاً بالدور الهام الذي تضطلع به الجمعية وغيرها من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة وجميع مناطق وطننا العزيز ، واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظها الله – بالعناية بكتاب الله تلاوة وحفظاً ومدارسة, سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتحقيق كل ما يعود بالخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

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