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نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني

نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني

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نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني

نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني
http://almnatiq.net/?p=676010
الدمام - فهد المريخي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة واقيم خلال الفترة من 27/12/2018 إلى 3/1/2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية .

وفي بداية الحفل اطلع سعادته على مشاريع الطلاب المشاركين في المخيم ثم بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام كلمة جاء فيها :

يسرني أن أقف إمامكم في هذا اليوم المبارك وللسنة الثانية على التوالي في الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة ( مسبار) والذي جمع أيتام المملكة المتميزين من جميع مناطق المملكة للنهل من نبع العلوم باستضافة كريمة من إحدى أعرق الجامعات السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الأبناء المشاركين في هذا التجمع العلمي وسخرت كل إمكانيات الجامعة لإنجاحه وتحقيق أهدافه .

وأضاف : إن حكومية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – حريصة على الارتقاء بالقطاع غير الربحي وجعله يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 وتماشياً مع هذه الرؤية الطموحة وأهداف الدولة حفظها الله أتت فكرة إقامة هذا المخيم العلمي وتم اختيار تخصصاته بشكل دقيق ومدروس لتكون نقطة انطلاق لأبنائنا المشاركين من خلال تقديم برامج تدريبية في الفضاء والطيران والفن والإعلام والروبوت والتوست ماستر ، حيث اختيرت هذه التخصصات بعناية وتماشياً مع مراحل تحقيق أهداف الرؤية ليصبح لدينا جيل متمرس على مشاريع المستقبل بإذن الله .

وقال : في يوم الختام يسرني أن أهنئكم على اختياركم للمشاركة في هذا التجمع العلمي وهذا دليل على تميزكم وأنكم قادرين على الإبداع والمشاركة في بناء وطنكم فالمستقبل بإذن الله مشرق وستكونون يدُ بناء يعتمد عليها لتحقيق خطط الوطن الطموحة ، فسأل الله لكم دوام التوفيق والنجاح وان تعودوا لأسركم متسلحين بمعارف وخبرات جديدة تضاف لخبراتكم السابقة .. كما يسرني أن أعلن بأننا في صدد استثمار هذه التجربة الناجحة في المخيم لتخصيص مخيم علمي مماثل للفتيات المستفيدات من خدمات جمعيات الأيتام خلال الفترة المقبلة .

كما أتقدم بالشكر الجزيل للداعم الأول لهذا التجمع العلمي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله على ما لقيه المخيم من دعم واهتمام كما أشكر زملائي قيادات جمعيات الأيتام في المملكة على مساهمتهم الفاعلة وحضورهم من جميع مناطق المملكة كما أشكر الرعاة والداعمين للمخيم والذين تعودنا منهم إن يكونوا عوناً لنا على تحقيق برامجنا ومشاريعنا التي تصب في مصلحة الأيتام وتطويرهم فأسال الله أن يجزي الجميع خير الجزاء ويوفقهم لما فيه مصلحة الأيتام وأسرهم ، ثم تابع الحضور فلماً عن المخيم واهدافه وانجازات المشاركين فيه والمسارات العلمية التي تضمنها ومنها علوم الفضاء والطيران ، الابتكار، الروبوت والتوستماستر .

ثم دشن سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال منصة المعرفة لجمعيات الأيتام بالمملكة ( رواء ) وكرم الأيتام المشاركين والداعمين وقيادات الجمعيات المشاركة

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