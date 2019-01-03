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معرض لمبادرة “لا تترك أثر” لتوعية السياح وزوار سفاري بقيق

معرض لمبادرة “لا تترك أثر” لتوعية السياح وزوار سفاري بقيق
http://almnatiq.net/?p=676017
بقيق - فهد المريخي

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مهرجان سفاري بقيق لـ”تراث الصحراء” بنسخته الثالثة بمعرض توعوي وتعريفي للمبادرة الوطنية “لا تترك أثر” والذي يقام في جناح يتم فيها استقبال الزوار وتعريفهم بالمبادرة وأهدافها، وعرض نماذج من مبادئ المبادرة الوطنية لهيئة السياحة.

ويهدف جناح مبادرة “لا تترك أثر” في مهرجان سفاري بقيق إلى التدريب والتوعية والتثقيف البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث يتم من خلاله التوعية والتدريب على تطبيق عدد من المبادئ التي تسهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها مع حث السائح على إتباع السلوكيات الإيجابية ورفض الممارسات السلبية للمحافظة على البيئة، مما يعزز من جهود المبادرة في تنمية السياحة البيئية، بمشاركاتها المثمرة في المهرجانات السياحية والبرامج المتنوعة مع العديد من الجهات التي أسهمت بالفعل في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع.

وركزت مشاركة برنامج مبادرة “لا تترك أثر” من خلال الجناح في سفاري بقيق على المبادئ الرئيسية للمبادرة التي تشمل التخطيط المسبق والاستعداد للرحلة، واختيار المسارات وأماكن التخييم، والتخلص من المخلفات والنفايات بطرق سليمة، وحسن التعامل مع المخلوقات الفطرية، والمساهمة في الحد من الأثار السلبية لإشعال النار، بالإضافة إلى احترام مشاعر السكان والزوار، وترك ما يتم إيجاده دون تغيير وذلك من خلال عدم المساس أو إزالة مكونات المناطق.

 

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