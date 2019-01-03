احدث الأخبار

الكونغرس الأميركي يعتزم ملاحقة وسائل إعلام قطرية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7830.47 نقطة
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تختتم التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر1) بالأسطول الغربي
أبرز المواد
 سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
منطقة الرياض
 العيسى مديرًا “للثقافة والفنون” بالجوف
منطقة الجوف
 غرفة الأحساء تُنظم ورشة عمل مفتوحة لبحث أزمة المطار
المنطقة الشرقية
 معرض لمبادرة “لا تترك أثر” لتوعية السياح وزوار سفاري بقيق
المنطقة الشرقية
 شاهد .. وزير الحرس الوطني يتابع آخر التطورات مع قائد لواء الأمير تركي الآلي الاول بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني
المنطقة الشرقية
 نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال
أبرز المواد
 عسير بين الصبر والوفاء
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف
أبرز المواد
الكونغرس الأميركي يعتزم ملاحقة وسائل إعلام قطرية

الكونغرس الأميركي يعتزم ملاحقة وسائل إعلام قطرية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7830.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7830.47 نقطة

أبرز المواد
وزارة الدفاع تختتم التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر1) بالأسطول الغربي

وزارة الدفاع تختتم التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر1) بالأسطول الغربي

أبرز المواد
سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

منطقة الرياض

بعنوان

غرفة الأحساء تُنظم ورشة عمل مفتوحة لبحث أزمة المطار

غرفة الأحساء تُنظم ورشة عمل مفتوحة لبحث أزمة المطار
http://almnatiq.net/?p=676025
المناطق - الأحساء

تُنّظم غرفة الأحساء ممثلة في لجنة السياحة والترفيه ورشة عمل مفتوحة بعنوان (مطار الأحساء الدولي بلا رحلات دولية)، لبحث أزمة المطار وأهمية تفعيل دوره لمواكبة إنجازات واستحقاقات الواحة السياحية والتراثية العربية والعالمية، وذلك يوم الاثنين القادم 1/5/1440هـ الموافق 7/1/2019م، بعد صلاة المغرب مباشرة في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي تلك الورشة في وقت يعاني فيه المطار الدولي من أزمة تقلص عدد الرحلات وانسحاب عدد من شركات الطيران ما يهدد الوضع التشغيلي فيه، ويجهض العمل الكبير والدؤوب الذي بذلته الغرفة وأبناء الأحساء لأكثر من عقد من الزمان في سبيل تحويل وترفيع المطار لكي يصبح مطارًا دوليًا بما يسهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية والسياحة ويواكب الإنجازات الاستحقاقات التي تحققها الواحة يومًا بعد أخر.

ومن جهته أكد الأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق رئيس اللجنة على الدور التنموي الذي تقوده غرفة الأحساء والجهود المستمرة التي تبذلها في إطار تنويع النشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي باعتباره أهم الأدوات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود والسعي الحثيث لتحريك ملف مطار الأحساء الدولي ومعالجة مشكلاته بما يواكب خطط استثمار وتوظيف إدراج واحة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي واختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية للعام 2019م.

وأشار إلى أن محاور الورشة تتضمن الدور المأمول من هيئة الطيران المدني في تفعيل المطار، أسباب عزوف بعض الشركات والجهات المعنية في مغادرة وعودة موظفيها من وإلى مطار الأحساء، الدور المأمول من مكاتب السفر والسياحة، العقبات التي تواجه شركات الطيران ودور الأهالي والمقيمين في معالجة مشكلة العزوف عن السفر من خلال المطار، مبينًا أن المطار يمر بمرحلة حرجة تتطلب تتضافر الجهود للخروج برؤية واضحة ومبادرات عاجلة وحلول ناجعة في أسرع وقت ممكن.

ووجّه العفالق الدعوة إلى جميع الجهات والأطراف الفاعلة والمسؤولة والمعنية بملف تحريك عجلة النقل الجوي وكذلك مسؤولي الشركات ومندوبي وممثلي شركات الطيران ووكالات ومكاتب السفر والسياحة بالأحساء والمستثمرين والإعلاميين والمهتمين للحضور والمشاركة في الورشة مؤكدًا على أهمية النقل الجوي الدولي ودوره في التنمية الاقتصادية والتقدم الحضاري للدول وتأثيره الفاعل في النمو الاقتصادي وتحقيق التواصل الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والثقافي فضلاً عن دوره في خلق منافذ للاستثمارات المباشرة.

روابط ذات صلة

معرض لمبادرة “لا تترك أثر” لتوعية السياح وزوار سفاري بقيق

معرض لمبادرة “لا تترك أثر” لتوعية السياح وزوار سفاري بقيق
نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني

نيابة عن نائب أمير الشرقية .. وكيل الإمارة يرعى الحفل الختامي لمخيم أيتام المملكة الثاني
أكثر من أربعة آلاف طفل يستفيدون من ركن Kids park بفعالية ( هلا بالإجازة ) بالجبيل الصناعية

أكثر من أربعة آلاف طفل يستفيدون من ركن Kids park بفعالية ( هلا بالإجازة ) بالجبيل الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*