العيسى مديرًا “للثقافة والفنون” بالجوف

المناطق - الجوف

صدر قرار رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف بتكليف الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى، مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف

وقال العيسى ان للجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون دوراً كبيراً نراه سيتنامى مع رؤية السعودية 2030 حيث أن هذه الرؤية لا تقتصر على جانب واحد ، وأن للثقافة و الفنون يداً سوف تعلو لتحقيق الاهداف .

فمن جانبي سأبذل قصارى جهدي في اطار اللوائح و القوانين لتطوير العمل في جمعية الجوف حيث أن المنطقة غنية بالتاريخ و الآثار و الكوادر البشرية التى تمكننا من تحقيق المراد .

واكد العيسى أن الطفل سيكون له اهتمام بالغ و خاصة في المسرح و سنشجع التأليف و الاخراج و مشاركة الطفل نفسه في انتاج الأعمال التربوية و التعليمية و الترفيهية .

واضاف العيسى ان دور المرأة غيب كثيرا في المشهد الثقافي و الأدبي و الفني وسنسعى ضمن أطرنا الدينية و موروثاتنا الثقافية ليكون لها دور بارز في صياغة أعمال الجمعية و المشاركة فيها و الاستفادة منها و ستكون الجوف ان شاء الله نجمة تتلألأ في سماء المملكة حيث سيتم استغلال الاثار و الموروث الثقافي و سنشارك في المناسبات الوطنية ( اليوم الوطني – مهرجان التراث و الثقافة – معارض الكتاب – مهرجانات الوطن جميعها ) .

و سنسعى ان شاء الله لإحياء سوق دومة الجندل بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع النواة الاولى لهذا الحلم الجوفي السعودي الكبير ليتبوأ مكانته بين مهرجانات الوطن و يتخطاها للعالمية .

وقدم العيسى شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف، وللدكتور نواف بن ذويبان الخالدي الذي كان له دور مميز منذ افتتاح الفرع وتقديمه العديد من المناشط الثقافية والفنون الشعبية المميزة متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع، متطلعًا مع زملائه إلى تقديم كل ما فيه إضافة نوعية وتطويرية في المشهد الثقافي والفني، على مستوى المنطقة والوطن