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سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

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سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=676031
المناطق - الرياض

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، في مكتب سماحته بالرياض، معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين معاليه نائباً للوزير

وهنأ سماحته، معالي الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بالثقة الملكية الكريمة التي نالها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، سائلاً الله – سبحانه وتعالى – له التوفيق والسداد والإعانة على خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه، عبر معالي النائب عن شكره لله تعالى على ما منَّ به عليه من نعم خاصة، وما منَّ به علينا في هذه البلاد المباركة من نعم العقيدة الصحيحة والمنهج السديد وشيوع الأمن وذيوع الرخاء، منوها إلى أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وقال: أجدد شكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الثقة الكريمة، كما أزجي شكري لصاحب المعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما تشهده الوزارة من تقدم ملموس في سبيل تحقيق رسالتها الجليلة.

فيما استمع معالي الدكتور ابن سعيد لنصائح وتوجيهات سماحة المفتي، مقدماً شكره وتقديره لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على ما تفضل به من نصائح طيبة وتوجيهات نافعة مباركة، في اقتفاء سبيل علمائنا الأجلاء في خدمة الإسلام والمسلمين، والسير على النهج الرشيد لهذه البلاد المباركة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة -رحمهم الله ورضي عنهم-. 

وسأل سماحته الله – تبارك وتعالى – لمعالي النائب الإعانة على ما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات، وأن يكون في مستوى الثقة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله تعالى ــ.

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