مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7830.47 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 39.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7830.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 72 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية, والمتطورة, ووقت اللياقة, والخليج للتدريب, وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, والكيميائية, وأسمنت القصيم، وعناية، وأسمنت العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.65% و 2.80% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان, والأهلية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والإنماء، والأسماك، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.03 نقطة ليقفل عند مستوى 2565.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 383 صفقة.