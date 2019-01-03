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فعاليات مختلفة في جناح منطقة تبوك يبهر الزوار

فعاليات مختلفة في جناح منطقة تبوك يبهر الزوار
http://almnatiq.net/?p=676052
تبوك - نوفه العنزي
يقدم جناح منطقة تبوك لزواره عدداً من الفعاليات والأركان المختلفة حيث تعكس تاريخ وحضارة المنطقة والتي تمثل جزء من ثقافة المملكة العربية السعودية والتي إنغرست على أيدي الأجداد في ظل التنوع المستمر للثقافة السعودية .
ويعتبر الجناح نافذة من نوافذ المهرجان الوطني للتراث والثقافة 33. إطلع من خلاله الزوار على ماتحتوية المنطقة من إرث وحركة ثقافية وإقتصادية وزراعية .
كما إستقطب الحرفيون والحرفيات زوار القرية بعرض ماتتميز به المنطقة من حرف يدوية مميزة كصناعة السفن الشراعية ،وفتل الحبال ،وحياكة السدو ،
كما قدم المسرح المفتوح للقرية أفلام وثائقية لواقع المنطقة اليوم ،وشاركت فرقة تيماء وأُملج بفنوناً شعبية مميزة.
 وقدمت القرية التراثية للمنطقة العرض الثاني لأُوبريت (سلمان التاريخ )مساء الثلاثاء بمشاركة عدد من طلاب إدارة منطقة تبوك .
وشملت المشاركات أيضاً العديد من المبادرات الداعمة للتحفيز والتي تؤكد على حفاوة المنطقة بالزوار .وقد عكست أخلاق فريق العمل القيم والأصالة التي يتحلى بها أبناء منطقة تبوك .

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