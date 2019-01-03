معارض الإدارات الحكومية تستقطب مئات الزوار بمهرجان العسل السابع بالمجاردة

المناطق _ عسير

تقيم عدداً من الادارات الحكومية معارض مصاحبة لمهرجان العسل السابع ضمن مهرجان المجاردة الشتوي 1440 ، حيث أقامت المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير ممثلة بفرع خدمات المياه بالمجاردة المعرض التوعوي المصاحب لمهرجان العسل السابع ، الذي يهدف للتوعية والترشيد من استهلاك المياه حيث يقوم المعرض بعرض المرشدات ذات القيمة الرمزية ، كما يقوم بتوزيع المرشدات والمنشورات التوعوية وقد لوحظ هذا العام ازدياد الطلبات على المرشدات من قبل الزوار ، من جانب آخر أقام القطاع الصحي بالمجاردة عيادة طبية متكاملة لقياس الضغط والسكر والوزن وتوزيع العديد من المنشورات والناموسيات ومراهم طاردة للبعوض والمعقمات ، كما أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة معرضاً مصاحباً يحتوي على العديد من الأجهزة “فرازة كهربائية ، وفراز يدوي ، ومنصج لحفظ العسل ، وخلية بلدي ، وأخرى افرنجي ، ومصيدة دبابير ، ومدخنة ، وغيرها” .

كما تم توزيع منشورات إرشادية لتوعية أصحاب المنحل وزوار المعرض ، وتقديم أنواع للحبوب الريفية والحقلية وكذلك مشاركة بعيادة بيطرية متنقلة .

كما أنشئ معرض الهيئة السعودية لحياة الفطرية ، وآخر للمنتجات الزراعية المقدمة من وادي الغيل بمركز خاط والذي يعرض الموز والبن الصافي والقشر والكادي والريحان والورد والبرك والمانجو والجواف والبرتقال واليوسف .

وشاركت مجموعة بن رشد التخصصي للعيون للعام الثاني على التوالي وحضر طاقم أطباء المجموعة من محافظة خميس مشيط الى محافظة المجاردة لتقديم الخدمات والفحوصات المجانية لزوار المهرجان .