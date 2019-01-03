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( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى

( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى

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( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى

( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى
http://almnatiq.net/?p=676064
المناطق _ الرياض

وقعت جمعية تنمية القرى الخيرية  والكلية الجامعية بالليث اتفاقية تعاون لإقامة برامج وأنشطة مشتركة تخدم المجالات التنموية في قرى طفيل ، السعدية ، الغالة ، وبني يزيد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .
الاتفاقية والتي وقعها رئيس جمعية تنمية القرى المهندس سمير حلواني وعميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد عبدالله المالكي جاءت أبرز بنودها بالتالي : تكوين قاعدة بيانات لطلاب القرى الأربعة والتعاون في تفعيل العمل التطوعي ، تقديم فعاليات عامة تستهدف طلاب القرى ، والتعاون في تبني مشاريع تخدم القرى المستهدفة .
هذا وقد اتفق الطرفان على أن يعقد اجتماع آخر بين مدير الخدمة المجتمعية بالكلية وأعضاء مجلس إدارة (تنمية) لمناقشة البرامج والأنشطة المقترح تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي والتي تدور في المسار التعليمي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والتوعوي.

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