مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

المناطق - تبوك

استقبل مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له الذي يزور منطقة تبوك حالياً حيث كان في استقبالهم مدير المركز إبراهيم بن عاصي العطوي.

واطلع الدكتور آل فهيد والوفد المرافق على ما يحتويه متحف المركز من مقتنيات تراثية وسيارات قديمة ومعرض الصور التي تمثل تبوك ومحافظاتها والقرية التراثية وسوقها القديم إلى جانب الاطلاع على حياة وتقاليد المنطقة القديم.

وأعرب معاليه والوفد المرافق في ختام الزيارة عن إعجابهم بما شاهدوه في منطقة تبوك من تطور ورقي وما تزخر به من مقومات سياحية.

إثر ذلك قدم العطوي إهداء للدكتور آل فهيد عبارة عن كتابين عن تبوك باللغة العربية والفرنسية طبع على نفقة إمارة المنطقة يوضحان ماوصلت إليه منطقة تبوك من تنمية ورقي في شتى المجالات.