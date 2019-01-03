احدث الأخبار

الضمان الاجتماعي بتبوك ينفذ فرضية لحريق وهمي
منطقة تبوك
 مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة
منطقة تبوك
 ( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى
محليات
 آل فهيد:تبوك مقبلة على مشاريع كبرى ومتميزة ستدعم القطاع السياحي للمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير دولة الكويت
منطقة الرياض
 معارض الإدارات الحكومية تستقطب مئات الزوار بمهرجان العسل السابع بالمجاردة
منطقة عسير
 فعاليات مختلفة في جناح منطقة تبوك يبهر الزوار
منطقة تبوك
 غضب يمني في مواقع التواصل جراء سرقة الحوثي المساعداتِ الإغاثية
أبرز المواد
 الكونغرس الأميركي يعتزم ملاحقة وسائل إعلام قطرية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7830.47 نقطة
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تختتم التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر1) بالأسطول الغربي
أبرز المواد
 سماحة المفتي يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
منطقة الرياض
الضمان الاجتماعي بتبوك ينفذ فرضية لحريق وهمي

الضمان الاجتماعي بتبوك ينفذ فرضية لحريق وهمي

منطقة تبوك
مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

منطقة تبوك
( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى

( تنمية ) والكلية الجامعية يوقعان اتفاقية لتفعيل العمل التطوعي بالقرى

محليات
آل فهيد:تبوك مقبلة على مشاريع كبرى ومتميزة ستدعم القطاع السياحي للمنطقة

آل فهيد:تبوك مقبلة على مشاريع كبرى ومتميزة ستدعم القطاع السياحي للمنطقة

أبرز المواد

الضمان الاجتماعي بتبوك ينفذ فرضية لحريق وهمي

الضمان الاجتماعي بتبوك ينفذ فرضية لحريق وهمي
http://almnatiq.net/?p=676070
المناطق - تبوك
نفذ مكتب الضمان الاجتماعي بتبوك تجربة إخلاء فرضية للموظفين والمراجعين نتيجة حريق وهمي بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والشؤون الصحية وإدارة المرور وشرطة المنطقة وذلك بهدف التأكد من جاهزية العاملين بالمكتب ووعيهم بخطط الطوارئ وقدرتهم على تنفيذها.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذه التجربة مهمة لتدريب الكوادر على مثل هذه الأزمات – لا سمح الله – ومدى استعدادهم لها مشيداً بتعاون الجهات الحكومية المشاركة التي تسعى لتعزيز قدرات العاملين في مكتب الضمان الاجتماعي على التعامل مع مثل هذه الحوادث.
وبيّن الدكتور الحربي أن هذه الفرضية تأتي ضمن البرامج المجدولة لتدريب العاملين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأحداث من إخلاء للموظفين والمراجعين والتأكد من عمل أجهزة كشف الدخان والإنذار المبكر حرصاً من فرع الوزارة على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة بكافة الإدارات التابعة للفرع حفاظاً على الأرواح والممتلكات ونشر الوعي في حال حدوث حريق أو أي أخطار محتملة لاسمح الله.

روابط ذات صلة

مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة
آل فهيد:تبوك مقبلة على مشاريع كبرى ومتميزة ستدعم القطاع السياحي للمنطقة

آل فهيد:تبوك مقبلة على مشاريع كبرى ومتميزة ستدعم القطاع السياحي للمنطقة
فعاليات مختلفة في جناح منطقة تبوك يبهر الزوار

فعاليات مختلفة في جناح منطقة تبوك يبهر الزوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*