الضمان الاجتماعي بتبوك ينفذ فرضية لحريق وهمي

المناطق - تبوك

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي بتبوك تجربة إخلاء فرضية للموظفين والمراجعين نتيجة حريق وهمي بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والشؤون الصحية وإدارة المرور وشرطة المنطقة وذلك بهدف التأكد من جاهزية العاملين بالمكتب ووعيهم بخطط الطوارئ وقدرتهم على تنفيذها.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذه التجربة مهمة لتدريب الكوادر على مثل هذه الأزمات – لا سمح الله – ومدى استعدادهم لها مشيداً بتعاون الجهات الحكومية المشاركة التي تسعى لتعزيز قدرات العاملين في مكتب الضمان الاجتماعي على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وبيّن الدكتور الحربي أن هذه الفرضية تأتي ضمن البرامج المجدولة لتدريب العاملين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأحداث من إخلاء للموظفين والمراجعين والتأكد من عمل أجهزة كشف الدخان والإنذار المبكر حرصاً من فرع الوزارة على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة بكافة الإدارات التابعة للفرع حفاظاً على الأرواح والممتلكات ونشر الوعي في حال حدوث حريق أو أي أخطار محتملة لاسمح الله.