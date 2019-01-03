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“واتسآب” في منافسة مع العمالقة الثلاثة

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“واتسآب” في منافسة مع العمالقة الثلاثة

“واتسآب” في منافسة مع العمالقة الثلاثة
http://almnatiq.net/?p=676097
المناطق _ الرياض

كشفت تقارير صحفية أن التغييرات الجذرية التي يشهدها تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”، ستضعها خلال الفترة القليلة المقبلة في مواجهة منافسة شرسة مع العمالقة الثلاثة.

وقالت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية: إن واتسآب سينافس بتلك التغييرات الكبرى، التي من أبرزها وضعه إعلانات في تطبيقه، تطبيقات دردشة أخرى منافسة، مثل “فيسبوك ماسنجر”، و”سكايب” و”وي تشات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “واتسآب” ربما سيتمكن من تخطي تلك المنافسة سريعًا، بفضل التحديثات المستمرة التي تضيف دومًا ميزات جديدة بطريقة منتظمة.

وأوضحت أن أبرز تلك الميزات التي ستجعل “واتسآب” رقم واحد في تطبيقات الدردشة، هي ميزة الاتصال الجماعي السلسة، التي تجعل 4 أشخاص يمكن أن يتصلوا مع بعضهم البعض من دون أي عائق وبسهولة شديدة، علاوة على تشفير جميع المكالمات والدردشات بنظام التشفير “من النهاية إلى النهاية”.

ولكن ما سيجعل “واتسآب” يواجه منافسة خطيرة، هو حرص باقي التطبيقات الأخرى مثل “جوجل ديو” على تقديم خدمات منافسة، خاصة بعدما طرح التطبيق الأخير إمكانية إجراء مكالمات جماعية لثمانية أشخاص دفعة واحدة.

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