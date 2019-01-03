التحالف: 20 انتهاكاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

المناطق _ الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الحوثيين ارتكبوا 20 انتهاكاً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة.

هذا وأنهت اللجنة الثلاثية المشتركة، الخميس، الجولة الثانية من اجتماعاتها في مدينة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين، وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وناقشت آلية تثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار المعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك آلية إعادة الانتشار، بحسب مراسل “العربية”، فكري بجاش من عدن.

وأكدت مصادر في الحديدة أن ميليشيات الحوثي لا تزال مصرة على بقائها في السلطة المحلية وفي إدارة الميناء وفق أجندتهم، وتواصل رفضها فتح الممرات الإنسانية الآمنة و لا يعتبرونها أولوية.

وقال المصدر إن الميليشيات ترفض تنفيذ التزاماتها بتنفيذ اتفاق استوكهولم بتسليم موانئ الحديدة والانسحاب من المدينة.

وأضاف المصدر أن وفد الحكومة الشرعية غادر مدينة الحديدة دون تحقيق أي تقدم يذكر من اجتماعات الجولة الثانية.