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صنعاء..الحوثيون يحفرون شبكة أنفاق بإشراف خبراء إيرانيين

صنعاء..الحوثيون يحفرون شبكة أنفاق بإشراف خبراء إيرانيين
http://almnatiq.net/?p=676107
المناطق _ الرياض

كشفت مصادر محلية وأمنية يمنية، الخميس، عن قيام ميليشيات الحوثي بحفر شبكة أنفاق في مناطق مختلفة بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وبإشراف من خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة “خبر” اليمنية عن المصادر، أن ميليشيات الحوثي قامت بحفر شبكة أنفاق تمتد من مقر السفارة الإيرانية في صنعاء، إلى جنوب العاصمة في حي الخمسين وبيت بوس.

وأكد سكان محليون في الحي المجاور للسفارة الإيرانية الكائنة في حي حدة (وسط صنعاء) أنهم كانوا يسمعون بشكل مستمر أصوات حفر واهتزاز تحت الأرض.

وقال أحد السكان، “عندما حاولنا معرفة ما يجري تم ترهيبنا وتهديدنا، وأبلغونا أنه لا يوجد ما يستدعي البحث أو التساؤل عن تلك الأصوات”.

وأشار إلى أنهم يشاهدون بين الحين والآخر شاحنات تدخل فارغة إلى مقر السفارة الإيرانية وتخرج محملة بالتراب.

كما قامت الميليشيات بحفر شبكة أنفاق شمال العاصمة من حي الجراف إلى خط مطار صنعاء الدولي.

وأوضحت المصادر أن شبكة الأنفاق التي حفرتها وتواصل حفرها ميليشيات الحوثي، تصل إلى عمق يتراوح بين 5 إلى 10 أمتار تحت الأرض.

وأشارت إلى أن شبكة الأنفاق تستخدمها الميليشيات في تكديس الأسلحة، وكذا الاختباء من الغارات الجوية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي حفرت شبكة أنفاق مماثلة تربط عدداً من المنشآت الحكومية والمباني السكنية في مدينة الحديدة غرب اليمن.

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