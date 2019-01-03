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أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون

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أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون

أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون
http://almnatiq.net/?p=676110
المناطق _ الرياض

سجل زوار الجنادرية اعجابهم بتطور تجربة “البيوت العائلية” وارتفاع أعداد النزلاء المستفيدين منها في مختلف اصلاحيات المملكة من خلال جناح المديرية العامة للسجون المشارك في “الجنادرية ٣٣ ، التي خصصت لقضاء النزيل يوم كامل برفقة عائلته داخل الإصلاحية ، وما توفره للنزلاء من خدمات وأجواء عائلية بكامل الخصوصية، تسهم في خلق بيئة أسرية لزيادة الترابط والتآلف الأسري.
وتعكس تجربة البيوت العائلية داخل الاصلاحيات الدور الأساس للأسرة في تحقيق الأهداف الإصلاحية للنزلاء، حيث حرصت المديرية العامة للسجون على تفعيل هذا الدور من خلال هذه التجربة ، التي يستفيد منها جميع المحكومين والموقوفين في جميع القضايا ، وذلك بتوفير البيئة الاسرية الملائمة لاستضافة النزيل زوجته وأطفاله يوما كاملا في جناح بمواصفات فندقية.
ويشرف على إدارة وتشغيل البيوت العائلية ، التي استفاد منها حتى تاريخه 15909 نزلاء في مختلف الاصلاحيات بالمملكة ، طاقم نسائي مؤلف من أخصائيات اجتماعيات، ونفسيات، وملاحظات عسكريات، لتوفير كل ما تتطلبه إقامة أسرة النزيل داخل الإصلاحية.

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