الليرة التركية تهبط وسط موجة بيع عالمية وقلق بشأن المركزي

المناطق _ الرياض

هبطت الليرة التركية بما يزيد عن 3% مقابل الدولار، متأثرة بموجة بيع في الأسواق العالمية، وقلق المستثمرين من أن بيانات التضخم التي جاءت منخفضة عن المتوقع قد تدفع البنك المركزي لإجراء خفض مبكر في معدلات الفائدة.

وفي ثاني أيام التداول في عام 2019، شهدت الليرة بالفعل التقلبات التي اتسمت بها العام الماضي، حينما تراجعت بنحو 47% مقابل الدولار، وهو ما أذكى مخاوف من أزمة مصرفية وتباطؤ اقتصادي.

وتعافت الليرة منذ ذلك الحين معوضة بعض خسائرها، وأنهت العام الماضي منخفضة بنحو 30% أمام العملة الأمريكية.

وبلغت العملة التركية 5.5340 ليرة للدولار، لتعوض بعض خسائرها، رغم أنها تراجعت بما يزيد عن 3.5% أثناء الجلسة.