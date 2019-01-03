الفنانة فاطمة الحمودي : الجنادرية فرصة لنقل تراث الأجداد للأجيال الجديدة

المناطق – فتحيه عبدالله

اهتم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية والفنانين المهتمين بالتراث لتشجيعهم على المشاركة وتبادل الخبرات بينهم والاستفادة من عرض منتجاتهم على نطاق أوسع لتسويقها داخل المملكة وخارجها، ونقل موروث المملكة للأجيال المختلفة عبر مشاركتهم في المهرجان.

الفنانة التشكيلية فاطمه خليل الحمودي إحدى المشاركات في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية وهي مختصة في التراث تحدثت بأنها حاصله على دورة في النحت اختصت بالنحت التراثي والنقوش الأحسائية وقد ظهرت كأول نحاته تشارك في مهرجان الجنادرية بعد ذلك بدأت بالبحث والدراسة لكل ما يخص الأحساء بشكل خاص والمملكة بشكل عام وكذلك تقديم أعمال فنية تراثية لمختلف مناطق المملكة و دول الخليج وتطمح الفنانة ” فاطمة ” لأن تكون ملمة بكل التراث الخليجي.

وتحدثت أن لديها موهبة الرسم منذ الصغر ما دفعها لاستغلال موهبتها وقدراتها في تقديم أعمال فنية تراثية فاتجهت لأعمال النحت والنقوش التراثية حيث أنها أضافت بعض النقوش التراثية الأحسائية على شعار أمانة الأحساء.

وأضافت أنه لابد من الحفاظ على التراث الخليجي بشكل عام والاهتمام بتراث المملكة بشكل خاص والحفاظ عليه للأجيال القادمة

وتفكر الفنانة فاطمة حاليا بالاهتمام بالتراث النجدي ومن ضمن أهدافها حاليا دمج الفن مع التراث.