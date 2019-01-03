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من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33

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بحث سبل التعاون في مجال التدريب بين جامعة فهد بن سلطان و المنظمة العربية للسياحة

بحث سبل التعاون في مجال التدريب بين جامعة فهد بن سلطان و المنظمة العربية للسياحة

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بحث سبل التعاون في مجال التدريب بين جامعة فهد بن سلطان و المنظمة العربية للسياحة

بحث سبل التعاون في مجال التدريب بين جامعة فهد بن سلطان و المنظمة العربية للسياحة
http://almnatiq.net/?p=676123
المناطق - تبوك
زار معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك حيث كان في استقباله مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.
وعقد الجانبان اجتماعًا جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل التي تأتي ضمن خطة عمل المنظمة لتكثيف التسويق وتقديم الكثير من التسهيلات وتقليل المعوقات مع التركيز على جودة الخدمات من خلال التأهيل والتدريب لأبناء المنطقة لقيادتهم في صناعة السياحة في ظل ما تحظى به منطقة تبوك من مشروعات كبيرة ومتميزة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن
سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإبراز الوجه الحقيقي للسياحة في منطقة تبوك لما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثريه متنوعة في محافظاتها كافة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

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