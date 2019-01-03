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من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33

من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33

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من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33

من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33
http://almnatiq.net/?p=676126
المناطق - الجوف

تابع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، سير عمل اللجان العاملة في بيت الجوف بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية33 .
جاء ذلك من خلال اتصال سموه هاتفياً برئيس وفد إمارة المنطقة الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، الذي أكد لسموه أن مشاركة المنطقة لهذا العام متميزة من خلال فعاليات متنوعه في البيت الجوفي .

وقد أكد سمو أمير منطقة الجوف على تقديم أفضل العروض والمشاركة التي تعكس مكانة المنطقة وعراقتها التاريخية والحضارية، والميزات التي تتمتع بها، مقدماً سموه كل الدعم والشكر لأعضاء وفد المنطقة.

وثمن رئيس الوفد الدكتور الخالدي اتصال ومتابعة سمو أمير المنطقة، موضحاً أن سموه اطمأن على سير العمل في بيت الجوف، وأكد على تمثيل المنطقة بالشكل المشرف.
وقدم الدكتور الخالدي شكره وتقديره باسمه واسم أعضاء الوفد لسمو أمير المنطقة على الاهتمام المباشر بالوفد وفعاليات الجوف بالجنادرية لتظهر في أبهى صورة.

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