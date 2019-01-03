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افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش

افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش

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من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33

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افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش

افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش
http://almnatiq.net/?p=676130
جازان - فضة عطيف
افتتحت الصحة في جازان مشروع وحدة طوارئ النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي والمشرف العام على تحسين خدمات النساء والولادة بوزارة الصحة استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة الشنقيطي، و يتمتع القسم باستقلالية تامة عن بقية أقسام المستشفى، و يحوي مكتب تسجيل منفصل و غرفة تقييم للولادة و تميزت هذه العيادة عن بقية المستشفيات بوجود عيادة فحص للسيدات مجهز باحدث جهاز تصوير موجات صوتية وغرفة ملاحظة مجهزه باجهزة مراقبه للوظائف الحيوية واجهزة تخطيط نبضات الجنين و مجهزه للأم والمولود مع وجود مسار خاص لنقل السيدات إلى غرف الولادة أو أقسام التنويم.

‏وتسعى صحة جازان ممثلة في الادارة المساعدة للخدمات العلاجية إلى تطوير وتحسين أقسام طوارئ النساء والولادة المستشفيات سعياً لتحقيق جودة الخدمات في أقسام النساء والولادة ورفع نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة في هذه الأقسام.

‏وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير طوارئ مستشفى أبو عريش العام الذي تم افتتاحه ‏يعتبر المرحلة الأولى من مشروع التجربة الإيجابية لخدمات النساء والولادة في المستشفى وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية وسيمثل نموذجاً نسعى إلى تطبيقه ببقية مستشفيات المنطقة.

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