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الرابطة الألمانية للصحفيين تحذر من السفر إلى تركيا

الرابطة الألمانية للصحفيين تحذر من السفر إلى تركيا
http://almnatiq.net/?p=676138
المناطق _ الرياض

حذرت الرابطة الألمانية للصحفيين، اليوم، العاملين في الصحافة والمدونين من السفر إلى تركيا، موضحة أن ذلك يسري أيضاً على السفر لقضاء عطلات خاصة.

وأوضحت الرابطة اليوم الخميس، أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية الاعتقال المؤقت للألماني التركي عدنان سوتكو، لدى دخوله تركيا الأسبوع الماضي، والذي تتهمه السلطات التركية بنشر مقالات معادية للحكومة على موقع فيس بوك، بحسب بيانات الرابطة.

وأوصى رئيس الرابطة فرانك أوبرال، الصحافيين بضرورة التحقق قبل السفر إلى تركيا، مما إذا كانوا ذكروا في تقاريرهم الصحفية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن التطورات السياسية في تركيا، وقال: “عند الشك، يتعين عليهم اختيار وجهة أخرى، لا أحد مضطر لقضاء أجمل أسابيع العام في الحبس”.

وأشارت الرابطة في هذا السياق إلى إرشادات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية، التي تنبه فيها إلى احتمال الاعتقال والملاحقة القضائية لألمان أكثر من مرة، على خلفية آراء منتقدة للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنه في بعض الحالات كانت مشاركة منشور يضم مثل هذا المحتوى أو إبداء الإعجاب به فقط، كفيلة بإطلاق ملاحقة جنائية.

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