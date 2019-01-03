احدث الأخبار

شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل
أبرز المواد
 أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون
أبرز المواد
 الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالسوبر الإيطالي
أبرز المواد
 “المسافر الصغير” تجربة نوعية بجمارك الجنادرية
أبرز المواد
 السعودية والإمارات محبة شعبين تحتضنها أرض الجنادرية
أبرز المواد
 موروثات متنوعة وفعاليات مستمرة بتراثية تبوك في الجنادرية
أبرز المواد
 الرابطة الألمانية للصحفيين تحذر من السفر إلى تركيا
أبرز المواد
 “عموري” ينهي المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي
أبرز المواد
 استدعاء منشآت خالفت وضع السعرات الحرارية بالأطعمة
أبرز المواد
 افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش
منطقة جازان
 من الجوف فيصل بن نواف يتابع سير العمل لوفد المنطقة بالجنادرية33
منطقة الجوف
شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل

شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل

أبرز المواد
أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون

أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون

أبرز المواد
الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة

الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة

أبرز المواد
رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالسوبر الإيطالي

رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالسوبر الإيطالي

أبرز المواد

موروثات متنوعة وفعاليات مستمرة بتراثية تبوك في الجنادرية

موروثات متنوعة وفعاليات مستمرة بتراثية تبوك في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=676140
المناطق - تبوك
استعرضت الفرق الشعبية بقرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية الموروث الشعبي لعدد من محافظات المنطقة قدمته بشتى ألوانه وصوره المختلفة التي تظهر ثقافة المنطقة وإرثها المتنوع.
وقدمت فرقة تيماء على مسرح القرية التراثية لون العرضة السعودية والسامري فيما قدمت فرقة أملج ألوان متعددة منها زفة العريس والعجل والخبيتي مع السمسمية والدالوكه والجلالة والراية والدور البحري والقانون والمقطوف.
وتواصل قرية تبوك التراثية تنفيذ برامجها اليومية المتنوعة على المسرح المفتوح وفي البيوت التراثية وتقديم عروض لأفلام وثائقية عبر الشاشة الرئيسية للمسرح يتعرّف الزائر من خلالها على النهضة التنموية في شتى المجالات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى عروض للحرف اليدوية من صناعات وأعمال يدوية والأكلات التي تتميز بها المنطقة.

روابط ذات صلة

شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل

شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل
أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون

أكثر من 15 ألف نزيل استفادوا من “البيوت العائلية” في السجون
الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة

الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*