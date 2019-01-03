“المسافر الصغير” تجربة نوعية بجمارك الجنادرية

المناطق - واس

تعرض الهيئة العامة للجمارك ضمن مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، تجربة “المسافر الصغير”، التي تهدف إلى إزالة الرهبة والخوف من الأطفال عند تعرضهم لعملية التفتيش في المنافذ.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للجمارك السعودية المشرف على الجناح فيصل سعود المجيش أن الجمارك تسعى من خلال مشاركتها لتثقيف زوار المهرجان، والتعرف على الوسائل المتبعة في تهريب المخدرات ، والممنوعات من السلع التجارية المغشوشة والمقلدة، وتعريف الزوار بجهود الجمارك السعودية في مكافحة التهريب والغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ركن خاص بالتعريف بجميع منافذ المملكة وتقديم المعلومات التثقيفية للمسافرين .

وأبان المجيش أن الجناح يتضمن عروضاً يومية لـ “الكلاب البوليسية وطرق تدريبها للكشف عن المحظورات وما تمتلكه من قدرات فائقة في إحباط تهريب المخدرات والأسلحة ، بالإضافة إلى استخداماتها في عملية البحث والإنقاذ أثناء السيول والتعاون في ذلك مع المديرية العامة للدفاع المدني، واستعراض طرق وأساليب التهريب التي تم ضبطها باستخدام أحدث التقنيات التي تديرها كفاءات وطنية مدربة .

وشهدت صالة العرض في الجنادرية التي تبلغ طاقتها الإستيعابية 1000 زائر ، تفاعل الزوار بشكل لافت، نظير ما تقدمه الجمارك السعودية من فعاليات تسهم في رفع الوعي وترسيخ دوره في مكافحة هذه الآفات.

