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رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالسوبر الإيطالي

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رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالسوبر الإيطالي

رئيس هيئة الرياضة يعقد اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالسوبر الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=676157
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم اجتماعاً، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة باستضافة المملكة لكأس السوبر الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بين فريقي “يوفنتوس وإي سي ميلان” ، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 16 يناير الجاري من عام 2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وجرى خلال الاجتماع الوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإقامة الحدث العالمي والاطلاع على الترتيبات التنظيمية والأمنية مع عدد من الجهات ذات العلاقة بما يضمن ظهور الحدث بالصورة المثلى.

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