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الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة

الأخضر يختتم المرحلة الرابعة من برنامج التحضير لكأس آسيا غدا الجمعة
http://almnatiq.net/?p=676160
المناطق - واس

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدا الجمعة المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، بحصة تدريبية مغلقة في النادي الصحي بـ”جامعة نيويورك”، على أن تغادر بعدها البعثة إلى مدينة “دبي”، تأهّبًا لمباراة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من البطولة .
وواصل المنتخب مساء اليوم برنامجه التدريبي، بحصة مسائية على ذات الملعب، تم التركيز خلالها على تمارين القوّة رفقة المعد البدني، قبل أن يقسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعات أجرت مناورة في مساحات صغيرة.
وعلى صعيد متصل، واصل المدافع عمر هوساوي برنامجه التأهيلي على فترتين ولاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي بحصتين تدريبيتين .

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