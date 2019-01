شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل

المناطق - الرياض

حصل الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي على هدية مميزة تمثلت في قطعة من كسوة الكعبة المشرفة علقها على جدار منزله في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر أوزيل صورة لقطعة من كسوة الكعبة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “كرم وامتياز لوجود هذه القطعة الخاصة من الكسوة التي تغطي الكعبة في مكة في منزلي في لندن. مباركة بشكل لا يصدق، تلقيت هذه الهدية التي لا تقدر بثمن، الحمد لله”.

Honoured and privileged to have this special piece of the Kiswah that covers the Kaaba in Mecca at my home in London. 🕋 Incredibly blessed to have received this priceless gift. ☪

Alhamdulillah 🤲🏼 || ٱلْـحَـمْـدُ للهِ 🤲🏼 pic.twitter.com/DUjiaofTFs

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) ٣ يناير ٢٠١٩