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شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل

شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل أوزيل
http://almnatiq.net/?p=676167
المناطق - الرياض

حصل الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي على هدية مميزة تمثلت في قطعة من كسوة الكعبة المشرفة علقها على جدار منزله في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر أوزيل صورة لقطعة من كسوة الكعبة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “كرم وامتياز لوجود هذه القطعة الخاصة من الكسوة التي تغطي الكعبة في مكة في منزلي في لندن. مباركة بشكل لا يصدق، تلقيت هذه الهدية التي لا تقدر بثمن، الحمد لله”.

ولا يعيش مسعود أوزيل البالغ 30 عاما أفضل أيامه في أرسنال، إذ لا يعتمد عليه المدرب الإسباني أوناي إيمري، ويتردد أن إدارة المدفعجية تريد بيعه للتخلص من الراتب الضخم الذي يحصل عليه ويقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أي حوالي 440 ألف دولار.

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