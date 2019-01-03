“غلوب سوكر”.. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

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توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الأفضل لجائزة غلوب سوكر لعام 2018، خلال الحفل الذي استضافته مدينة دبي الإماراتية.

وتفوق “الدون” على الثنائي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

ونال رونالدو أيضا، جائزة “غلوب سوكر” لأفضل هدف خلال عام 2018، والذي سجله بقميص ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة فريقه الحالي يوفنتوس.

وعلى الرغم من رحيل رونالدو عن النادي الملكي والانضمام ليوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألقه لايزال مستمرا مع “السيدة العجوز” إذ يحتل حاليا صدارة ترتيب هدافي “الكالتشيو” برصيد 14 هدفا.

وفاز سامي الجابر، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، بجائزة أفضل مسيرة لاعب عربي من “غلوب سوكر”.

وحصد جائزة أفضل مدرب عام 2018 ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا متفوقا على مدرب ريال مدريد الأسبق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق، ومدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، ومدرب ليفربول يورغن كلوب، ومدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني.

وعلى صعيد الأندية، توج أتلتيكو مدريد الإسباني بجائزة غلوب سوكر لأفضل فريق في عام 2018، متفوقا على أندية ريال مدريد االمتوج بلقب أبطال أوروبا، وليفربول الوصيف.

وفاز الحكم الإماراتي محمد عبدالله بجائزة أفضل حكم عربي في العام، والإيطالي فابيو كابيلو بأفضل مسيرة مدرب، وفابيو باراتيتشي بأفضل مدير رياضي، وجورجي مينديز بأفضل وكيل أعمال في العام، وبوبان بأفضل مسيرة لاعب متميزة، وماتويدي بجائزة مسيرة رياضية، والبرازيلي رونالدو بجائزة مسيرة رياضية.