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الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعتمد كتيب اللجنة السعودية لقائمة العناصر المحظورة 2019 كمرجع رئيسي

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعتمد كتيب اللجنة السعودية لقائمة العناصر المحظورة 2019 كمرجع رئيسي
http://almnatiq.net/?p=676176
المناطق - واس

اعتمدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضياً للعام 2019م الذي أصدرته اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات باللغة العربية الذي تم العمل به اعتباراً من 1/1/2019م حتى 31/12/2019 م كمرجع رئيسي على موقع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات www.wada-ama.org >
من جانبه أكد المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد أن هذا الاعتماد يأتي للمرة السادسة على التوالي كمرجع وحيد للغة العربية وهو نجاح يدعو اللجنة إلى الاستمرار في تقديم المزيد من العمل الكبير الذي تنتهجه في محاورها الرئيسة من (كشف و توعية و تدريب).
يذكر أن اللجنة قامت بتوزيع ما يقارب 3000 كتيب لـ 260 جهة رياضية شملت (الاندية والاتحادات واللجان الرياضية) وتؤكد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات استمرار تعاملها مع جميع أطياف المجتمع الرياضي بالحفاظ على صحة الرياضيين وتكريس مبدأ الرياضة الشريفة.

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