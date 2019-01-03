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مركز الحملات الوطنية يساهم في صناعة المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب

مركز الحملات الوطنية يساهم في صناعة المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب

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مركز الحملات الوطنية يساهم في صناعة المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب

مركز الحملات الوطنية يساهم في صناعة المحتوى الرقمي بمعرض الكتاب
http://almnatiq.net/?p=676190
المناطق - محمد آل طاوي - جدة

شارك مركز الحملات الوطنية التابع لوزارة الإعلام بمعرض جدة الدولي للكتاب في دورته الحالية، بفريق من المتخصصين بصناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد، وجاءت مشاركة المركز لتعكس دور وزارة الإعلام في صناعة ودعم المحتوى الرقمي، وبناء الخطط الإعلامية، وتعزيز الاتصال بين المعرض وجماهيره، وتكوين صورة حقيقية عن واقع المعرض لمن لم يستطع الحضور، عبر محتوى متكامل ينقل الحدث باحترافية وجودة عالية.
بدوره أوضح المشرف العام على مركز الحملات الوطنية بوزارة الإعلام الدكتور عبدالله العثمان أن مشاركة المركز تأتي وفق خطط الوزارة لدعم المحتوى الرقمي، بما يتواكب مع ميول الجماهير، واهتمامهم بمتابعة أخبار المعرض وفعالياته، ومستجداته، والورش المصاحبة له،”.
وأضاف الدكتور العثمان بأن المعرض واجهة حضارية ثقافية متميزة، حرصت وزارة الإعلام على أن يكون لهذه الواجهة محتوى يليق بها، ليكون نافذة يطلع منها المثقفون والمتخصصون والجماهير، ممن لم يستطيعوا الحضور للمعرض على مزيج متنوع من الفعاليات والإقبال الجماهيري على القراءة والمعرفة والإنتاج الأدبي والفكري.

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