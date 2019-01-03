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الخطيب: الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة والمشاريع السياحية

الخطيب: الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة والمشاريع السياحية

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منوعات

رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة يبدأ عمله باجتماعات مكثفة ..

الخطيب: الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة والمشاريع السياحية

الخطيب: الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة والمشاريع السياحية
http://almnatiq.net/?p=676193
المناطق - الرياض

بدأ معالي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عمله في الهيئة باجتماعات مكثفة مع كبار المسئولين في قطاعات الهيئة.
واطلع معاليه على عروض من رؤساء قطاعات الهيئة عن أنشطة وبرامج القطاعات وما أنجزته خلال العام المنصرم 2018م.
وأكد معاليه أن الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة الذي يمثل عنصرا رئيسا في رؤية المملكة 2030، مبينا أهمية الدور الذي ستقوم به الهيئة في تنظيم وتطوير صناعة السياحة باعتبارها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وأحد البدائل الأساسية عن النفط، وأبرز القطاعات الموفرة لفرص العمل.
وأشار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن السياحة السعودية ستشهد هذا العام والعام القادم بإذن مشاريع وبرامج سياحية كبرى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ستسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية مهمة.
وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد قام الأحد الماضي بجولة في إدارات المقر الرئيس للهيئة في الرياض والتقى بمنسوبي الهيئة الذين قدموا التهنئة لمعاليه بالثقة الملكية، متمنين لمعاليه التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة.

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