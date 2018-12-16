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وفاة وخمس إصابات بحادث في منطقة الباحة

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وفاة وخمس إصابات بحادث في منطقة الباحة

وفاة وخمس إصابات بحادث في منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=676197
المناطق - فلاج الشعيفاني

اوضح الناطق الاعلامي للهلال الاحمر بالباحة ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعه 19:29 مساء اليوم الخميس على الرقم الموحد ( 997 ) عند كبري دوقة بمحافظة قلوة .

وقال الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الاحمر لموقع حادث تصادم، وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود حالة وفاه بالموقع بعد الكشف عليها وخمس اصابات اصابتين منها خطيره وتم التعامل معها اسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى وايضاً اصابه بسيطه تم التعامل معها ونقلها للمستشفى من قبل فرق اسعاف الهلال الاحمر واصابتين خطيرتين نقلت من قبل اسعاف الصحة واسعاف الدفاع المدني ايضاً حيث نقلت الاصابات لمستشفى قلوه العام.

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