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الأمم المتحدة: أكثر من 400 ضحية جراء التسونامي وعشرات آلاف المشردين في إندونيسيا

الأمم المتحدة: أكثر من 400 ضحية جراء التسونامي وعشرات آلاف المشردين في إندونيسيا

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الأمم المتحدة: أكثر من 400 ضحية جراء التسونامي وعشرات آلاف المشردين في إندونيسيا

الأمم المتحدة: أكثر من 400 ضحية جراء التسونامي وعشرات آلاف المشردين في إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=676201
المناطق - واس

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه حتى اليوم الخميس، لقي أكثر من 400 شخص حتفهم في أعقاب التسونامي الذي ضرب المناطق الساحلية حول منطقة مضيق سوندا بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إنه في غضون ذلك “يعمل آلاف الأشخاص من الحكومة الإندونيسية والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية وغيرها على الاستجابة لذلك، كما يقومون بتوزيع إمدادات الطوارئ، مثل الغذاء والماء والصرف الصحي والبطانيات.
وقد أدى النشاط البركاني في بركان أناك كراكاتو إلى حدوث التسونامي الذي دمر نحو ثلاثة آلاف منزل وأدى إلى نزوح أكثر من 33 ألف شخص.
وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني على اتصال وثيق مع السلطات الوطنية لتقديم أي دعم قد يكون مطلوبًا.

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