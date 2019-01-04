بومبيو يؤكد: الولايات المتحدة تريد ضمانات ألا تقتل تركيا الأكراد في سوريا

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد ضمانات ألا يقتل الأتراك الأكراد في سوريا.

وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية حليفاً للولايات المتحدة في سوريا، إذ خاضت بدعم أميركي معارك عنيفة ضد داعش خلال السنوات الماضية.

إلا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسبوعين، الانسحاب من سوريا أدى إلى خيبة أمل كبيرة في الأوساط الكردية، وتخوف من إطلاق يد تركيا التي تعتبر الفصائل الكردية في سوريا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة ارهابياً.

يذكر أن ترمب كان أكد الأربعاء أن الانسحاب من سوريا سيتم على فترة زمنية، مشدداً على أن بلاده تريد حماية الأكراد حتى مع سحب القوات الأميركية. وأضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض”سننسحب من سوريا خلال فترة زمنية معينة”، من دون أن يحدد ما هي الفترة، على الرغم من تقارير صحافية كانت ذكرت سابقاً أنها قد تمتد لحوالي 4 أشهر. وأوضح أنه لم يحدد أبداً أربعة أشهر جدولاً زمنياً للانسحاب.

وقال “لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة”.

وأضاف “أنا لا أريد البقاء في سوريا إلى الأبد. إنها رمل وموت”.