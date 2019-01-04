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الصقارون يتوافدون للتسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الصقارون يتوافدون للتسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=676207
المناطق - واس

توافد اليوم أعداد من الصقارين للتسجيل في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بمقر التسجيل في فندق (كورت يارد ماريوت السفارات) في مدينة الرياض، واصطحبوا معهم صقورهم المشاركة لفحص مطابقتها للشروط التي أعلنها نادي الصقور السعودي عبر موقعه الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة.
وبدأت لجنة التسجيل عملها وسط حضور كثيف من راغبي التسجيل في مسابقتي”المزاين”، والملواح (الدعو) لمسافة 400 متر.
وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في المسابقتين، وهي في الملواح: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة).. حيث تشمل الفروخ (أقل من سنة)، والقرناس (أكبر من سنة).
كما يُسمح للصقّار المشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية، بواقع (4 فروخ.. و4 قرانيس). أما مسابقة “المزاين”، فخصصت للصقور التي يبلغ عرضها 16.5 فما فوق، من فئات: الحر (فرخ وقرناس).. والجير بيور (فرخ وقرناس).
واشترط النادي أن تكون جميع الصقور المشاركة في المزاين حاملة لشهادة “السايتس”، أو جواز السفر.
وسيقام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى الذي ينظمه نادي الصقور ، خلال الفترة من 19 حتى 28 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق من 25 يناير حتى 3 فبراير المقبل، في “مَلهَم” شمال مدينة الرياض.

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