هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر

المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة قرصنة عبر الإنترنت تطلق على نفسها اسم The Dark Overlord، على موقع Pastebin، وهو موقع إلكتروني يسمح بتخزين ونشر أي نصوص على الإنترنت، نجاحها في اختراق أنظمة #كمبيوتر خاصة بشركات محاماة تتعامل مع القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.

ملفات تحوي إجابات مثيرة

ويهدد الهاكرز، بحسب موقع Fossbytes المعني بأخبار التكنولوجيا والإنترنت، الذين قاموا بنشر رابط عبر منصة #تويتر يتضمن عنوان الأرشيف الكامل المشفر، الذي يحتوي على الملفات السرية التي تقدم الكثير من الإجابات على ما وصفه الهاكرز بـ”مؤامرات” 11 سبتمبر.

وعقب إعلان مجموعة The Dark Overlord، نشر موقع Motherboard تأكيدا بحدوث الاختراق على لسان متحدث باسم مكتب Hiscox Syndicates للمحاماة، وهي إحدى شركات المحاماة التي تباشر العديد من القضايا ذات الصلة بأحداث 11 سبتمبر. ويرجح التأكيد الصادر من مكتب المحاماة أن #البيانات التي تم قرصنتها ربما تكون ذات صلة بملفات القضايا والتحقيقات المرتبطة بحوادث ناشئة عن هجمات 11 سبتمبر.

قرصنة مسلسل في Netflix

قبل الإعلان عن نجاح عملية القرصنة الأخيرة، شارك هاكرز The Dark Overlord في هجوم لقرصنة وسرقة كل حلقات المسلسل التلفزيوني الأميركي Orange Is The New Black، بعدما رفضت شركة Netflix دفع الفدية. كما سبق أن تورط هاكرز The Dark Overlord في عدد من الحوادث الأخرى المتعلقة بسرقة البيانات الشخصية لبعض المشاهير وكذلك بيانات تخص شركات كبرى.

فك التشفير

وفيما يتعلق بواقعة القرصنة الأخيرة، قام هاكرز The Dark Overlord أيضًا بإرفاق رابط لأرشيف يضم ملفات بحجم 10 GB. وحسبما أفادت الأنباء لم يتم فك تشفير ملفات البيانات، ولكن يهدد الهاكرز بنشر مفاتيح فك التشفير على نطاق واسع ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

فدية بـBitcoin

وعرض الهاكرز أيضًا بيع البيانات عبر أحد منتديات ما يوصف بأنه العالم السفلي للإنترنت، ما لم يتم دفع مبلغ فدية، لم يتم الإعلان عن قيمته، بعملات الـBitcoin. وفي الوقت نفسه، يعتمد مكتب Hiscoxللمحاماة بشكل كلي على ما تتخذه سلطات إنفاذ القانون في كل من الولايات المتحدة و بريطانيا.