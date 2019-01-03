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بيئة القريات تنفذ زيارة حقلية للكشف على مزارع الزيتون

بيئة القريات تنفذ زيارة حقلية للكشف على مزارع الزيتون
http://almnatiq.net/?p=676216
المناطق - الجوف

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات اليوم ممثل بإدارة الزراعة شعبة الإرشاد الزراعي زيارة حقلية على مزارع أشجار الزيتون بالمحافظة .
ويأتي تنفيذ الزيارة ضمن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بمتابعة من مدير عام الفرع عبدالله بن أحمد الأحمري، لتقديم الخدمات الزراعية اللازمة لمزارعي المنطقة في مكان تواجدهم .

وقد نفذ الزيارة كلاً من المهندس ضيف الله الصهيبان و الباحث الزراعي محمد أحمد أبو شقير وتم خلال الزيارة الكشف على المزارع وتقديم الإرشادات والنصائح والممارسات السليمة في الإنتاج الزراعي التي تسهم بمشيئة الله في معالجة الإصابات
.

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