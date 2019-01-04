النفط يرتفع في جلسة متقلبة وسط تخفيضات في إمدادات أوبك

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في جلسة متقلبة، مدعومة بعلامات على أن السعودية تخفض إنتاج الخام، لكنها تعرضت لضغوط جراء مخاوف من أن يؤدي تباطؤ اقتصادي عالمي إلى تقليص الطلب على الخام.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 1.04 دولار أو 1.89 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 55.95 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 55 سنتا بما يعادل 1.18 بالمئة، ليسجل عند التسوية 47.09 دولار للبرميل.

وتحركت الأسعار في نطاقات واسعة، حيث بلغ برنت أعلى مستوياته في الجلسة عند 56.30 دولار للبرميل وأدنى مستوياته فيها عند 53.93 دولار للبرميل. وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في الجلسة عند 47.49 دولار للبرميل، بينما بلغ أدنى مستوياته فيها عند 45.35 دولار للبرميل.

ومما دعم العقود الآجلة علامات على انخفاض إمدادات أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأظهر مسح أجرته رويترز أن إمدادات أوبك من النفط انخفضت في ديسمبر بأعلى وتيرة في نحو عامين، حيث بدأت السعودية، أكبر مصدر للخام، في تطبيق اتفاق خفض الإمدادات. غير أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي حدت من مكاسب أسعار النفط.

وشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع إمدادات عدد من كبار المنتجين، بمن فيهم الولايات المتحدة وروسيا.