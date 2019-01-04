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ريال مدريد يفشل في العودة لدائرة الصراع بعد التعادل مع فياريال

ريال مدريد يفشل في العودة لدائرة الصراع بعد التعادل مع فياريال
http://almnatiq.net/?p=676236
المناطق - وكالات

لم يستغل ريال مدريد مباراته المؤجلة من المرحلة السابعة عشرة للدوري الإسباني على أكمل وجه للعودة إلى دائرة الصراع على اللقب، واكتفى بالتعادل مع مضيفه فياريال 2-2 على ملعب “ستاديو دي لا سيراميكا”.

ورغم تخلفه منذ الدقيقة الرابعة، بدا ريال في طريقه إلى الفوز الرابع تواليا والسادس في سبع مباريات في الدوري بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، لكن سانتي كازورلا خطف التعادل لأصحاب الأرض قبل 8 دقائق على نهاية اللقاء، بعدما كان قد منح فريقه التقدم بداية.

ورفع النادي الملكي رصيده بعد المباراة المؤجلة نتيجة مشاركته في كأس العالم للأندية في الإمارات حيث أحرز اللقب الشهر الماضي، إلى 30 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث، وأربع عن جاره أتلتيكو الثاني وسبع عن غريمه برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وكان ريال في حال فوزه، أمام فرصة الصعود إلى المركز الثاني أو الثالث بما أن إشبيلية وأتلتيكو يتواجهان الأحد على ملعب الأخير، فيما يلعب فريق سولاري على أرضه مع ريال سوسييداد في اليوم ذاته.

في المقابل، رفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة وبقي في منطقة الخطر في المركز السابع عشر بالرصيد ذاته لأتلتيك بلباو الثامن عشر، نتيجة تحقيقه ثلاثة انتصارت هذا الموسم، منها فوز وحيد في مبارياته الـ11 الأخيرة.

ووجد ريال نفسه متخلفا منذ الدقيقة 4 بهدف رائع لكازورلا الذي وصلته الكرة بعد مجهود فردي مميز من النيجيري صامويل شوكوويتزي، فسددها بحنكة على يسار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

لكن رد الملكي جاء سريعا عبر الفرنسي كريم بنزيمة الذي وصلته الكرة داخل المنطقة بعرضية من لوكاس فاسكيز، فحولها برأسه في شباك سيرخيو أسينخو (7).

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