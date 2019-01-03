أمير القصيم يزور مهرجان “ربيع بريدة” ويشيد بتنوع فعالياته

المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على نجاح وتميز مهرجان ربيع بريدة 40 معبرًا عن فخره واعتزازه بالطاقات السعودية الشابة، من الجنسين، والتي تقوم على تشغيله، وتنفيذ برامجه.

ووصف سموه المهرجان بالمهرجان البارز من بين مهرجانات المنطقة ، التي جعلت من القصيم إحدى المناطق المهمة على الخارطة السياحية في المملكة ، مشيرًا إلى أن التكامل القائم في المنطقة، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل تشغيل وتنفيذ المهرجانات والمناسبات السياحية هو من أهم أهداف برنامج جودة الحياة 2020 التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لما فيه تقدم وتميز القطاع السياحي والترفيهي في المملكة.

وبارك سموه النجاح الملحوظ للمهرجان، والذي تأكد من خلال كثافة الحضور والتواجد للزوار، مستشهدًا سموه بتجاوز أعداد المتوافدين على المهرجان ليوم أمس لأكثر من 20 ألف زائر وزائرة.

كما أوضح سموه أن التوجه الرسمي للدولة يستهدف تفعيل المناشط السياحية والترفيهية، وهو الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية، ويرفع من سقف الطموح نحو تشغيل وتنظيم للمهرجانات على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية.

وقدم سموه لسعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي كل الشكر والتقدير على جهودهم في الأمانة نحو تنظيم وتشغيل المهرجان، عبر التكامل مع القطاعات والجهات الحكومية الأخرى، وهو الأمر الذي حقق النجاح والتطلع.

جاء ذلك بعد أن زار سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية ، اليوم “مهرجان ربيع بريدة 40”, الذي تقيمه أمانة المنطقة بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة ، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وعدداً من المسؤولين.

وقام سمو أمير منطقة القصيم بجولة على أركان المهرجان اطلع خلالها على الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تستهدف كافة أفراد الأسرة والمجتمع ، وزار السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج التي تحاكي التراث التي يقدمها الحرفيين والحرفيات وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية، ومنتجات الأسر المنتجة من أكلات شعبية ومشغولات يدوية، واطلع على فعالية المشراق ، والأجنحة الخاصة بالجهات الحكومية المشاركة بالمهرجان.

عقب ذلك شهد سمو أمير القصيم حفل التكريم الذي بدء بعزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً توثيقياً للبرامج والفعاليات التي قدمها المهرجان ، ثم كرم سموه الرعاة والمشاركين.

