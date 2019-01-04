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تفاصيل الوظائف النسائية في طيران أديل

تفاصيل الوظائف النسائية في طيران أديل
http://almnatiq.net/?p=676252
المناطق_جدة

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة  للعمل بالشركة بمدينة الرياض بمسمى طاقم طائرة Cabin Crew، لحملة شهادة الثانوية العامة.

ويعتبر طاقم الطائرة مسؤولا عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام كما تعتبر الموظفة مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة مع التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة والحصول على رخصة طاقم الطائرة.

ومن ضمن الشروط للتوظيف: الحد الأدنى للعمر 23 سنة  الحد الأقصى للعمر 30 سنة أما الحد الأدنى للطول 160 سم مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغةإضافية تعتبر ميزة إضافية.

شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين وخبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أوالمبيعات تعتبر ميزة إضافية وصحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة ويجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=894506

وذلك حتى تاريخ 01 فبراير 2019.

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