قصة مواطن بدأ عمله كـ”سباك” إلى أن وصل دخله لـ 10 آلاف ريال شهريًا!

قصة مواطن بدأ عمله كـ”سباك” إلى أن وصل دخله لـ 10 آلاف ريال شهريًا!

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات”: اتجاه لـ”إلغاء” هذه الخدمات!

“هيئة الاتصالات”: اتجاه لـ”إلغاء” هذه الخدمات!

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أبرز المواد
عدنان المهنا يدشن كتابه الجديد “كيف تصبح صحفيا؟”

عدنان المهنا يدشن كتابه الجديد “كيف تصبح صحفيا؟”

ثقافة وفنون

شاهد.. ردة فعل عدد من الحيوانات بعد وقوفهم لأول مرة أمام المرآة..”الفهد” يخالف التوقعات!

شاهد.. ردة فعل عدد من الحيوانات بعد وقوفهم لأول مرة أمام المرآة..”الفهد” يخالف التوقعات!
http://almnatiq.net/?p=676264
المناطق_الرياض

أظهر مقطع الفيديو الذي رُصد بواسطة كاميرا المصور البريطاني “مارك فيرنلي” اللحظات المذهلة التي عاشتها حيوانات غابة الأمازون المطيرة بعد رؤيتها أشكالها لأول مرة أمام المرآة.

ردة فعل الحيوانات

وكان المصور البريطاني قد وضع المرآة في غابات الأمازون المطيرة للاطلاع على ردة فعل الحيوانات عند رؤيتها لأنفسها للمرة الأولى، وما كان من الحيوانات كاللبؤة والفهد إلا أنها صرعت من أشكالها بمجرد مرورها أمام المرآة.

دراسة تحاكي صور المرآة

وبحسب ما أوضحته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن دراسة المصور البريطاني التي أطلق عليها ” دراسة تحاكي صور المرآة ” قد ركزت على تأثير المرآة على العديد من الحيوانات خاصة القطط الكبيرة وتسجيل ردة أفعالها للحصول على فهم أكبر عن ذكاء هذه الحيوانات.

سلوكيات العديد من الحيوانات

وقال المصور البريطاني ” مارك فيرنلي “: كانت الحيوانات تمشي في الغابة وتقف أمام المرآة ولكنها لا تمتلك الذكاء الذي يمكنها من تمييز نفسها، لقد اكتشفت سلوكيات العديد من الحيوانات الأخرى، مضيفاً أنه من خلال تسجيل سلوكيات كل هذه الأنواع المختلفة ، سنحصل على فهم أكبر عن مدى ذكاء هذه الحيوانات.”

روابط ذات صلة

قصة مواطن بدأ عمله كـ”سباك” إلى أن وصل دخله لـ 10 آلاف ريال شهريًا!

قصة مواطن بدأ عمله كـ”سباك” إلى أن وصل دخله لـ 10 آلاف ريال شهريًا!
“هيئة الاتصالات”: اتجاه لـ”إلغاء” هذه الخدمات!

“هيئة الاتصالات”: اتجاه لـ”إلغاء” هذه الخدمات!
تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*