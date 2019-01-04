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قصة مواطن بدأ عمله كـ”سباك” إلى أن وصل دخله لـ 10 آلاف ريال شهريًا!

قصة مواطن بدأ عمله كـ”سباك” إلى أن وصل دخله لـ 10 آلاف ريال شهريًا!
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استطاع المواطن ماجد الزهراني أن ينجح في عمله كـ”سباك”، حيث لم يلتفت لنظرة المجتمع الدونية للمهنة التي كانت ولا زالت تسيطر عليها العمالة الوافدة.
وفي التفاصيل فإن ماجد الزهراني متزوج ويبلغ من العمر 38 عامًا، وعمل لمدة 16 عاما “سباكا” وكون رأس مال وتحول إلى صاحب منشأة للسباكة والتكييف والكهرباء إلا أن تركيزه كان على أعمال السباكة، بحسب “المدينة”.
رسائل للشباب والشابات
ويقول “الزهراني”، اعتمدت على نفسي وشققت طريقي من مهنتي، وأطمح لأصبح مالكا لشركة كبرى وأحصل على براند قوي في أعمال السباكة، مشيرًا إلى أن أرباحها تصل لـ10 آلاف ريال شهريًا.
ووجه رسائل للشباب والشابات لتحفيزهم في الحصول على المهنة أو الحرفة، بالإصرار، مطالبا وزارة العمل بمساعدته في التخفيف عن اشتراطات الاستقدام والرسوم الباهظة في تكاليف العمالة الوافدة الذي لا يحتاج أكثر من المساندة، لأنه لا يعمل تحت غطاء التستر.

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