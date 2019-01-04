“هيئة الاتصالات”: اتجاه لـ”إلغاء” هذه الخدمات!

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تتجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إلغاء خدمتي الاستعلامات (905)، والبرقية عبر القنوات الصوتية اللتان تقدمهما شركة الاتصالات السعودية، بعد تراجع الإقبال عليهما.

نسبة التراجع

وبحسب “الحياة”، بلغت نسبة التراجع في الإقبال على الاستعلامات حوالى 93%، خلال الفترة بين (يناير) 2017 و(يونيو) 2018، لوجود بدائل رقمية مختلفة يمكن أن تحل محل هذه الخدمة.

فيما أظهرت الأرقام تحول العملاء بشكل كبير إلى استخدام القنوات الإلكترونية عن إرسال البرقيات، إذ بلغت نسبة استخدام القنوات الرقمية للبرقيات المرسلة إلى شركة الاتصالات السعودية 80% خلال الأشهر الماضية.

استطلاع آراء الجمهور

ودفعت هذه الأرقام هيئة الاتصالات إلى إطلاق مبادرة لاستطلاع آراء الجمهور، طالبة منهم تزويدها بمرئياتهم حول وثيقتين اقتراح شركة الاتصالات السعودية إلغاء الخدمتين، للحصول على مرئيات وإجابات على الأسئلة المدونة في الوثيقتين، مؤكدة أنها ستأخذ في عين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة لها، وستولي اهتمامًا أكبر بالملاحظات المدعومة بالأدلة الملائمة.